Linde India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Linde India hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13.93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20.05 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 7.23 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch