Linde India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Linde India lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12.26 INR gegenüber 12.57 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.94 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.71 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch