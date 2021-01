Linde erhält Liefervertrag von ungarischer Borsodchem

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gaseanbieter Linde hat von der ungarischen Borsodchem Zrt. einen langfristigen Liefervertrag zur Versorgung des Chemiekomplexes in Kazincbarcika mit Stickstoff, Sauerstoff und Druckluft erhalten. Im Rahmen dessen werde man eine Luftzerlegungsanlage in Ungarn bauen, die bis Ende 2021 fertiggestellt sein soll, teilte Linde mit. Die Anlage soll dabei nur die Expansion von Borsodchem unterstützen, sondern auch zusätzlichen Stickstoff und Sauerstoff bereitstellen, um den steigenden Bedarf an Industriegasen in Ungarn und den umliegenden Ländern zu decken. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

January 20, 2021