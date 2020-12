Linde-Aktie fester: Chairman Reitzle sieht Integrationsphase weitgehend als abgeschlossen

"Wir haben die Synergien nicht nur schneller geholt, sondern auch mehr als geplant", sagte Reitzle dem Handelsblatt. Aus seiner Sicht sei die Integrationsphase weitgehend abgeschlossen. In den vergangenen Quartalen hatte sich Linde stark auf die Verbesserung der Profitabilität konzentriert. Wachstumschancen sieht Reitzle nun vor allem beim Thema Wasserstoff. "Grüner Wasserstoff kann uns auf eine neue Flughöhe bringen", so Reitzle.

Linde-CEO Steve Angel sagte, er sei von der Widerstandskraft des Geschäftsmodells überzeugt. "Stabile Volumen vorausgesetzt, bin ich zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr beim Ertrag erneut zweistellig zulegen können", so Angel. Bei Linde übernimmt im Januar 2021 Vorstand Sanjiv Lamba als Chief Operating Officer die Verantwortung für das operative Geschäft. In Industriekreisen rechnet man damit, dass er in ein bis zwei Jahren auch CEO wird. Reitzle wollte dies nicht bestätigen, sagte aber: "Das nächste Jahr wird für Lamba das entscheidende sein." Das Board werde rechtzeitig über die Nachfolge Angels entscheiden.

Via XETRA steigt die Linde-Aktie aktuell um 0,51 Prozent auf 214,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)