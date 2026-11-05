Lindblad Expeditions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lindblad Expeditions hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 240.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 269.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch