Lincoln rejoint The Talent Club pour accélérer sa croissance international

The Talent Club of Companies a réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de Lincoln, cabinet de conseil en Talent Management

BRUXELLES, 4 février 2020 /PRNewswire/ -- Lincoln est un cabinet de conseil en Talent Management international, créé en 1992 à Paris, et identifié parmi les acteurs de référence du conseil en Executive Search. En 2019, Lincoln dépassera les 17M€ de chiffre d'affaires, avec une croissance de 10% par rapport à 2018.

Matthieu Beaurain (Group CEO) et Gwenaël Perrot (CEO Europe) gardent respectivement leurs responsabilités opérationnelles chez Lincoln et rejoignent The Talent Club comme membres du comité de direction, afin de participer à son développement et à sa croissance internationale.

Matthieu Beaurain, Président et Fondateur de Lincoln : « Après cinq très belles années de croissance, portées par une relation toujours plus forte et personnalisée avec nos Talents, nous avons décidé d'associer notre projet au Talent Club. Nous allons ainsi accélérer notre développement à l'international, afin d'être encore plus proche de nos clients internationaux lorsqu'ils sont à la recherche de talents locaux. Nous participons ainsi à la création d'un leader européen de l'accompagnement des Talents avec des associés partageant notre vision de l'Agent de Talents, partenaire de long terme des leaders et managers ».

Avec cette transaction, le Talent Club acquiert un troisième pilier important au sein de son portefeuille d'activités.

Après les investissements réalisés dans 'YouFirst Sports' (18,2M€ de CA en 2019, 160 collaborateurs, et plus de 600 champions sportifs et athlètes représentés dans le monde) et tout récemment dans le groupe espagnol digital 'Between Technologies' (27M€ de CA en 2019, plus de 500 collaborateurs), l'alliance avec Lincoln installe les fondations de sa présence et de sa croissance internationale future dans sa mission d'agent des Talents leaders, managers et futurs managers.

Jérôme Caille, Co-fondateur du Talent Club : « Nous accueillons chaleureusement Lincoln comme nouveau membre du Talent Club. Sa compétence éprouvée ainsi que sa vision en matière d'accompagnement des Talents renforcent notre association et fournissent à tous ses membres une plateforme de croissance à forte valeur ajoutée. Avec Lincoln, nous étendons notre présence à 18 pays tout en élargissant notre gamme de services et conseils, de façon à offrir la meilleure expérience aux Talents tout au long de leurs cycles de mobilité professionnelle. »

À propos de Lincoln :

Lincoln a été fondée à Paris en 1992 et est un cabinet de conseil en Talent Management, et offrent une expertise en Executive Search, en Management de Transition, en Leadership Advisory et en Outplacement, au sein de pratiques sectorielles spécialisées.

En plus de son siège à Paris, Lincoln possède des bureaux en Asie, à Hong Kong, Singapour et Shanghai, et en Europe, à Varsovie, Zurich et Bruxelles. Ainsi Lincoln accompagne les leaders et les managers tout au long de leurs cycles de vie professionnelle.

Lincoln est actif sur le marché belge. Ses Senior Consultant ont une expérience professionnelle opérationnelle et managériale dans différents secteurs. Ils offrent leur expertise en Executive Search, Management de Transition et Leadership Advisory.

À propos de The Talent Club of Companies :

The Talent Club est une fédération internationale d'entreprises spécialisées dans la gestion et représentation du Talent dans quatre marchés à forte demande : les athlètes/sportifs, les ingénieurs et professionnels du digital, les managers et les artistes.

Créé en juin 2019, The Talent Club se constitue comme une société holding financée par du capital privé, qui acquiert des participations majoritaires au sein d'acteurs du Talent Management, leaders sur leurs marchés et inspirés par leur mission d'Agents de Talents.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1085501/Lincoln_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1085504/The_Talent_Club_Logo.jpg

Contact:

yasmina@lanouvelle-agence.com