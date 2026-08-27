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27.08.2026 06:37:00
Lincoln Gold Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Lincoln Gold Mining lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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