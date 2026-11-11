Lincoln Educational Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lincoln Educational Services lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lincoln Educational Services 159.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 141.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch