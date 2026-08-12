Lincoln Educational Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lincoln Educational Services hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lincoln Educational Services 0.050 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 142.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch