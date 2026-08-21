Linas Agro Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Linas Agro Group AB lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.10 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Linas Agro Group AB 0.170 EUR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Linas Agro Group AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 399.9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 414.8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0.260 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0.360 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.51 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.58 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch