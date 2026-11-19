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19.11.2026 06:37:00
Linas Agro Group AB legte Quartalsergebnis vor
Linas Agro Group AB hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 0.07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Linas Agro Group AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0.120 EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 420.4 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 394.0 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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