Linamar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Linamar äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.52 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2.83 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Linamar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.08 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 2.54 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch