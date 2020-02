L'Imperial Hotel de Tokyo reçoit deux prix importants dans le domaine des sucreries délicieuses et tentantes

- De délicieuses réalisations pour l'Imperial -

TOKYO, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- La boulangerie Shigeaki Ninomiya de l'Imperial Hotel et son équipe japonaise ont remporté la médaille d'argent à la Coupe du Monde de la Boulangerie 2020 à Paris les 11 et 14 janvier 2020. Douze pays ont participé au championnat, avec chaque équipe de trois membres participant à la création de baguettes et de pains, de créations sucrées-salées et d'une pièce artistique conçue autour d'un thème musical.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202002197045-O3-n6H117iB

Ninomiya a produit deux baguettes, un pain au levain sur le thème du phénix, du pain aux myrtilles et aux pommes séchées, du pain aux cerises séchées en forme de fleur de cerisier, un pain des morts mexicain et quatre sandwiches. Les juges ont strictement évalué l'originalité, l'apparence et le goût des pièces.

Une équipe de l'Imperial Hotel a également remporté la médaille d'argent lors de la Coppa del Mondo della Gelateria 2020, Gelato World Cup, qui s'est tenue à Rimini, en Italie, les 19 et 21 janvier 2020. Naoki Matsuo, Hiromi Nishikawa, Kenichi Matsunaga et Kengo Akabame ont créé 8 variétés de desserts, dont plusieurs portions individuelles dans des verres, un élément d'entrée, une création « boîte mystère », un gâteau glacé, des sculptures de glace et de nougatine, des en-cas glacés et autres. Le thème de l'équipe japonaise pour cette année a été baptisé « Fleurs de musique » et l'habileté des sculptures de glace de l'équipe a été soigneusement évaluée.

Reflétant l'intérêt croissant pour les desserts et les sucreries sophistiqués de la part de la clientèle mondiale de l'Imperial Hotel, l'hôtel a récemment consacré beaucoup de recherche et le développement de l'expertise de ses cuisiniers.

Photo 1 :

Un assortiment d'articles de boulangerie primés créés par la boulangerie Shigeaki Ninomiya de l'Imperial ; les pains ont remporté la médaille d'argent lors des concours de la Coupe du Monde de la Boulangerie 2020 qui se sont tenus en janvier à Paris.

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100588/202002197045/_prw_PI1fl_j50W7z36.jpeg

Photo 2 :

L'Imperial a remporté la médaille d'argent en tant que représentant du Japon à la Coppa del Mondo della Gelateria 2020, Gelato World Cup, des desserts en lice qui s'est tenue en janvier à Rimini, en Italie.

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100588/202002197045/_prw_PI2fl_9gY99fdF.jpg

Veuillez visiter :

https://www.imperialhotel.co.jp/e/index.html