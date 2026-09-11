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11.09.2026 06:37:00
Limoneira präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Limoneira liess sich am 09.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Limoneira die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Limoneira ein EPS von -0.060 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Limoneira 43.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47.5 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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