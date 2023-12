Limoneira präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Limoneira hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.12.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2023 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.150 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.320 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 41.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Limoneira 39.7 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.430 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Limoneira ein Ergebnis je Aktie von -0.160 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2.55 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 184.61 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 179.90 Millionen USD.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0.475 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 176.28 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.ch