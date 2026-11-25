Liminatus Pharma A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 111.67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.500 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch