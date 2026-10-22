Lime Technologies Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lime Technologies Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.14 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lime Technologies Registered 1.91 SEK je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 194.2 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lime Technologies Registered einen Umsatz von 175.1 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch