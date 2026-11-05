Limbach: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Limbach hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Limbach 0.730 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Limbach im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 230.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 184.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch