Limbach: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Limbach äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.640 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Limbach im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 142.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch