Lima 2019 : Aperçu du jour 9 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne

L'équipe masculine de basketball en fauteuil roulant pour l'or

Marco Dispaltro en finale de boccia pour l'or

Conclusion des compétitions de paranatation

LIMA, Pérou, le 30 août 2019 /CNW/ - Le Canada poursuit sa récolte qui s'élève à 45 médailles samedi aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 avec au moins deux médailles assurées en basketball en fauteuil roulant et en boccia. Voici un aperçu de la neuvième journée des compétitions de l'Équipe parapanaméricaine canadienne :

Le Canada veut imposer sa domination en basketball en fauteuil roulant alors que l'équipe masculine jouera pour l'or à 17 h heure locale / 18 h HNE. Au lendemain de la victoire de l'équipe féminine sur les Américains, les Canadiens espèrent l'emporter eux aussi sur les États-Unis. Les deux équipes ont terminé au premier rang de leur groupe plus tôt cette semaine et ce sera donc un affrontement entre les deux équipes invaincues du tournoi. Il y a quatre ans, les Américains avaient décroché l'or aux Jeux de Toronto 2015 et les Canadiens, l'argent.

veut imposer sa domination en basketball en fauteuil roulant alors que l'équipe masculine jouera pour l'or à 17 h heure locale / 18 h HNE. Au lendemain de la victoire de l'équipe féminine sur les Américains, les Canadiens espèrent l'emporter eux aussi sur les États-Unis. Les deux équipes ont terminé au premier rang de leur groupe plus tôt cette semaine et ce sera donc un affrontement entre les deux équipes invaincues du tournoi. Il y a quatre ans, les Américains avaient décroché l'or aux Jeux de Toronto 2015 et les Canadiens, l'argent. Les épreuves de paranatation se concluent samedi soir. La quadruple médaillée Krystal Shaw (trois d'argent, une de bronze) a encore deux chances de médailles. Elle sera sur les blocs de l'épreuve du 200 m QNI S7 femmes en avant-midi et du relais 4 x 100 m libre en soirée. Après une médaille de bronze jeudi, Myriam Soliman aura une journée chargée avec le 100 m libre S6, du 200 m QNI et du relais. Les autres nageurs à l'œuvre sont Clémence Paré, Caleb Arndt et Patrick Waters dont ce sera la première compétition.

(trois d'argent, une de bronze) a encore deux chances de médailles. Elle sera sur les blocs de l'épreuve du 200 m QNI S7 femmes en avant-midi et du relais 4 x 100 m libre en soirée. Après une médaille de bronze jeudi, aura une journée chargée avec le 100 m libre S6, du 200 m QNI et du relais. Les autres nageurs à l'œuvre sont Clémence Paré, et dont ce sera la première compétition. Marco Dispaltro prendra part au match pour la médaille d'or de l'épreuve individuelle de boccia BC4 à 10 h 30 heure locale où il affrontera le Colombien Euclides Grisales . À 9 h, Iulian Ciobanu tentera de mettre la main sur la médaille de bronze dans la même catégorie. En soirée, ce sera au tour du tournoi en double et en équipe. Le Canada sera représenté dans la catégorie BC4 en double par Dispaltro, Ciobanu et Alison Levine et dans la catégorie BC3 en double par Éric Bussière, Philippe Lord et Marylou Martineau .

prendra part au match pour la médaille d'or de l'épreuve individuelle de boccia BC4 à 10 h 30 heure locale où il affrontera le . À 9 h, tentera de mettre la main sur la médaille de bronze dans la même catégorie. En soirée, ce sera au tour du tournoi en double et en équipe. sera représenté dans la catégorie BC4 en double par Dispaltro, Ciobanu et et dans la catégorie BC3 en double par Éric Bussière, et . Le Canada tentera de décrocher la médaille de bronze en goalball masculin et féminin. L'équipe féminine affronte le Mexique pour la médaille de bronze à 14 h heure locale, et l'équipe masculine, le Venezuela à 15 h 15. Les deux équipes veulent défendre leur troisième place des Jeux de Toronto 2015.

tentera de décrocher la médaille de bronze en goalball masculin et féminin. L'équipe féminine affronte le Mexique pour la médaille de bronze à 14 h heure locale, et l'équipe masculine, le à 15 h 15. Les deux équipes veulent défendre leur troisième place des Jeux de Toronto 2015. Cinq Canadiens sont en lice pour la médaille de bronze en parabadminton : Pascal Lapointe en simple debout dans la catégorie SL4 hommes, William Roussy en simple dans la catégorie SL3 hommes, Wyatt Lightfoot en simple dans la catégorie petite stature hommes et Bernard Lapointe et Richard Peter en double dans la catégorie en fauteuil roulant hommes. Pour le Canada, il s'agirait d'une première médaille parapanaméricaine dans la discipline qui fait son apparition aux Jeux cette année.

OÙ REGARDER

Cinq sports sont présentés en direct sur la page Facebook du CPC, sur le service de diffusion gratuit CBC Gem, cbcsports.ca, sur l'application CBC Sports pour iOS et Android et sur l'application Radio-Canada Sports et sur radio-canada.ca/sports.

Horaire en direct du 31 août :

10 h HNE - Ronde préliminaire de paranatation du jour 7

10 h HNE - Parabadminton, jour 3

18 h HNE - Finales du jour 7 de paranatation

18 h HNE - Match Canada - États-Unis, basketball en fauteuil roulant, finale, hommes (FINALE)

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

*Les photos sont disponibles à l'adresse photos.paralympic.ca (inscrivez-vous pour ouvrir un compte) et sur Dropbox. Vous pouvez les utiliser gratuitement aux fins éditoriales en indiquant la source : Comité paralympique canadien.

*Pour consulter les citations éclair, cliquez ici.

*Pour consulter la bio des athlètes et la liste des membres de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, cliquez ici .

*Des faits saillants en vidéo, des clips et des entrevues avec les athlètes sont disponibles sur demande à digital@paralympic.ca.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

LISTE DES ATTACHÉS DE PRESSE DE CHACUN DES SPORTS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux parapanaméricains de Lima 2019, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)