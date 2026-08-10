Lilycolor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lilycolor hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9.18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14.080 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8.33 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch