Lilly annonce la supériorité de TALTZ® (ixékizumab) par rapport à TREMFYA® (guselkumab) en ce qui concerne l'élimination des lésions cutanées à la 12e semaine à la lumière des résultats préliminai...

IXORA-R est la première étude de phase IV comparant directement l'efficacité de TALTZ, un inhibiteur de l'IL-17A, à celle de TREMFYA, un inhibiteur de la sous-unité p19 de l'IL-23, ayant utilisé comme critère principal la réponse PASI 100.

TORONTO, le 23 août 2019 /CNW/ - Eli Lilly and Company a annoncé hier que TALTZ® (ixékizumab) a répondu au critère d'évaluation principal ainsi qu'à tous les critères d'évaluation secondaires importants de l'étude de phase IV IXORA‑R, laquelle évaluait l'efficacité et l'innocuité de TALTZ et de TREMFYA (guselkumab) chez les patients atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave. Il s'agissait de la première étude de comparaison directe entre un inhibiteur de l'IL-17A et de l'inhibiteur de la sous-unité p19 de l'IL-23 réalisée au moyen de l'indice d'étendue et de gravité du psoriasis (Psoriasis Area Severity Index [PASI]) 100 comme critère d'évaluation principal.

À la 12e semaine, le critère d'évaluation principal a été satisfait par TALTZ, qui a démontré sa supériorité quant à la proportion de patients ayant signalé une élimination totale des lésions comparativement à TREMFYA, selon la réponse PASI 100. De plus, TALTZ a satisfait aux critères d'évaluation secondaires importants, dont celui de la supériorité par rapport à TREMFYA quant à la proportion de patients obtenant une réponse PASI 75 à la 2e semaine, une réponse PASI 90 à la 4e et à la 8e semaine, une réponse PASI 100 à la 4e et à la 8e semaine, un score de 0 à l'Évaluation globale statique du médecin (static Physician Global Assessment [sPGA]) à la 12e semaine et une réponse PASI 50 à la 1re semaine. Lilly prévoit communiquer les résultats sur les autres critères d'évaluation secondaires relatifs à la proportion de patients obtenant une réponse PASI 100 à la 24e semaine en 2020.

« Taltz a complètement éliminé les lésions cutanées à la 12e semaine, ce qui est considérablement plus rapide que TREMFYA, comme l'a démontré l'étude IXORA-R. De toute évidence, Taltz constitue une option thérapeutique importante pour les patients actuels et futurs qui vivent avec le psoriasis en plaques modéré ou grave et qui souhaitent un soulagement rapide », a affirmé la Dre Catherine Maari, dermatologue et chercheuse pour l'étude IXORA‑R.

L'étude comptait 1 027 patients atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de TALTZ par rapport à TREMFYA. Les participants ont été répartis au hasard pour recevoir TALTZ (160 mg à la semaine 0, puis 80 mg aux semaines 2, 4, 6, 8, 10 et 12, suivis de 80 mg toutes les 4 semaines) ou TREMFYA (100 mg administrés par injection sous-cutanée aux semaines 0 et 4, puis toutes les 8 semaines par la suite) pendant 24 semaines. L'analyse principale a été effectuée à la 12e semaine.

« Les recherches ont révélé que les patients veulent voir leurs lésions cutanées disparaître rapidement, et nous sommes heureux que les résultats de l'étude IXORA-R révèlent que TALTZ répond à ce besoin, déclare Doron Sagman, vice-président, Affaires médicales, Lilly Canada. L'immunologie demeure une priorité chez Lilly, et nous sommes persuadés que les résultats de cette étude soulignent encore plus l'importance de TALTZ pour les patients atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave. »

Dans l'étude IXORA-R, le profil d'innocuité de TALTZ concordait avec les résultats déjà publiés. Aucun nouveau signe préoccupant quant à l'innocuité n'a été décelé.

Lilly prévoit présenter les données détaillées de l'étude IXORA-R lors de conférences scientifiques et dans des périodiques avec comité de lecture.

À propos de TALTZ®

Taltz® (ixékizumab) est un anticorps monoclonal qui se lie de façon sélective avec l'interleukine 17A (IL‑17A) et qui inhibe son interaction avec le récepteur de l'IL-171. L'IL-17A est une cytokine naturelle qui joue un rôle dans les réponses inflammatoire et immunitaires normales. TALTZ inhibe la libération des cytokines et des chémokines proinflammatoires1.

À propos du psoriasis en plaques modéré ou grave

Le psoriasis est une maladie auto-immune chronique touchant la peau2. Il est causé par des signaux erronés envoyés par le système immunitaire qui accélèrent le cycle de croissance des cellules cutanées. Le psoriasis touche environ 125 millions de personnes dans le monde, dont environ 20 % sont aux prises avec un psoriasis en plaques modéré ou grave1,3. Le psoriasis en plaques, la forme la plus courante de la maladie, se caractérise par l'apparition de plaques rouges bombées à la surface de la peau, couvertes d'une accumulation de cellules mortes de couleur blanche ou argentée1. Les patients atteints de cette maladie présentent souvent d'autres affections graves, comme le diabète et la cardiopathie, et leur qualité de vie est également altérée1.

À propos de l'étude IXORA-R

IXORA-R est une étude de phase IV multicentrique avec insu, à répartition aléatoire et avec groupes parallèles visant à comparer l'efficacité et l'innocuité de TALTZ par rapport à TREMFYA chez les patients atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave. Le critère d'évaluation principal consistait en la proportion de patients obtenant une réponse PASI 100 à la 12e semaine. Les critères d'évaluation secondaires importants comprenaient la proportion de patients obtenant une réponse PASI 50 à la 1re semaine, une réponse PASI 75 à la 2e semaine, une réponse PASI 90 à la 4e et à la 8e semaine et une réponse PASI 100 à la 4e, à la 8e et à la 24e semaine, ainsi que la proportion de patients obtenant un score de 0 à l'Évaluation globale statique du médecin (static Physician Global Assessment [sPGA]) à la 12e semaine

À propos des activités de Lilly dans le domaine de l'immunologie

Lilly s'est toujours démarquée par ses avancées scientifiques et c'est cet esprit d'innovation qu'elle met au service de l'immunologie dans l'espoir d'améliorer autant que possible le sort des personnes aux prises avec des maladies auto-immunes. Les besoins à combler sont criants et les coûts personnels et sociétaux liés aux diverses maladies auto-immunes sont considérables. Notre objectif est de réduire autant que possible le fardeau de la maladie. Lilly investit dans des approches cliniques de pointe dans tout l'éventail de ses produits à visée immunologique en vue de transformer le mode de traitement des maladies auto-immunes. Nous avons constitué une importante gamme de produits et nous nous concentrons sur l'avancement de la recherche scientifique de pointe afin de découvrir de nouveaux traitements qui améliorent de manière significative la vie des personnes et des collectivités que nous servons.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, un homme voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être des collectivités grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a finalement abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web au www.lilly.ca.

