Lillestrom Sparebank AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lillestrom Sparebank AS Registered hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.36 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.43 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 318.2 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 323.7 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch