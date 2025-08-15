Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lilium-Aktie knickt nach Rally ein: Insolvenzverwalter mit Blick auf Rettung zurückhaltend

Ein Kaufangebot beflügelte jüngst die angeschlagene Lilium-Aktie, doch die Hürden für eine erfolgreiche Rettung des Startups sind hoch. Am Freitag scheinen Anleger wieder skeptischer zu werden.

• Lilium-Aktie verzeichnete nach einem Übernahmeangebot massive Kursgewinne, gefolgt von starken Gewinnmitnahmen
• Konsortium AAMG hat Interesse am Kauf von Liliums Sachwerten und Patenten bekundet und angeblich Liegenschaften angemietet
• Laut dem Insolvenzverwalter ist ein Kaufvertrag noch nicht abgeschlossen, da wichtige Bedingungen, wie der Nachweis der Finanzierung, ausstehen

Die Lilium-Aktie hat in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Kursentwicklung hinter sich. Nachdem ein mögliches Kaufangebot das Interesse der Anleger geweckt hatte, kommt es am heutigen Freitag zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs korrigieren.

Kursrally und Gewinnmitnahmen nach Übernahmeangebot

Die Nachricht über ein Kaufangebot für die Reste des Luftfahrt-Startups Lilium führte vom vergangenen Freitag (8. August) bis zum gestrigen Handelsschluss zu einem massiven Anstieg des Aktienkurses. Im ausserbörslichen gettex-Handel kletterte der Kurs um 1'725 Prozent auf 0,219 Euro. Heute setzen jedoch Gewinnmitnahmen und vermehrte Skepsis ein, wodurch der Kurs zeitweise um 31,23 Prozent auf 0,1506 Euro fällt.

AAMG-Angebot treibt Spekulationen an

Das Konsortium Ambitious Air Mobility Group N.V. (AAMG), ein Zusammenschluss unter anderem unter Beteiligung des privaten Flugzeugbetreibers Luxaviation, hatte am vergangenen Freitag sein Interesse an den Sachwerten und Patenten von Lilium publik gemacht. Die Gruppe hat nun nach Handelsblatt-Angaben offiziell Liegenschaften am Flughafen Oberpfaffenhofen, dem bisherigen Sitz von Lilium, angemietet. Laut AAMG stünde Kapital in Höhe von 250 Millionen Euro zur Verfügung, mit Zugang zu weiteren 500 Millionen Euro für die Ausweitung des Betriebs. Das Konsortium war bereits der letzte Auftraggeber für das geplante sieben-sitzige Elektroflugzeug von Lilium.

Hürden für eine Rettung bleiben bestehen

Trotz der Ankündigungen von AAMG äusserte sich der Insolvenzverwalter gegenüber dem Handelsblatt zurückhaltend. Ein Sprecher bestätigte zwar Gespräche, betonte jedoch, dass die Voraussetzungen für einen Gesamtverkauf bislang nicht erfüllt seien. Insbesondere fehle der Nachweis der notwendigen Finanzierungsmittel. Diese Situation weckt Erinnerungen an ein früheres Konsortium namens Mobile Uplift Corporation, dessen Übernahmeversuch ebenfalls an ausbleibenden Finanzierungen scheiterte und zur zweiten Insolvenz von Lilium führte. Es gibt Branchenberichte, nach denen das Angebot von AAMG bei 20 Millionen Euro liegen soll. Die Aufgabe des Insolvenzverwalters besteht jedoch darin, den bestmöglichen Erlös für die Gläubiger zu erzielen, der über dem eines Einzelverkaufs der Vermögenswerte liegen muss. Zudem haben sich die meisten Mitarbeiter bereits anderweitig orientiert, und Zulieferer könnten nach zwei Insolvenzen zögern, erneut in das Projekt zu investieren.

Redaktion finanzen.ch

