Likhami Consulting hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Likhami Consulting hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Likhami Consulting ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.11 Prozent auf 1.6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch