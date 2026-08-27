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27.08.2026 06:37:00
Lii Hen Industries Bhd: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Lii Hen Industries Bhd stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Lii Hen Industries Bhd vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 MYR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 88.0 Millionen MYR – eine Minderung von 26.89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 120.4 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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