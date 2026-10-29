Lihuayi Weiyuan Chemical A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lihuayi Weiyuan Chemical A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3.03 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 40.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch