Lihit Lab zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lihit Lab stellte am 02.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -16.61 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lihit Lab ein EPS von 2.22 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.28 Prozent auf 1.97 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch