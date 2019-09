LigneSante löst grundlegende Probleme mithilfe von Populationsgesundheit

Analysieren Sie den Einfluss verschiedener Gesundheitsfaktoren auf die Bevölkerung.

LAUSANNE, Schweiz, 27. September 2019 /PRNewswire/ -- LigneSante hat heute ein neues Feature für die geplante MyClinic Software angekündigt. Das Feature soll Gesundheitsexperten ein tiefgreifendes Verständnis für die Patientenpopulation bieten und ihnen die Kommunikation mit ihr ermöglichen. Besonders in einer Zeit, in der sich das Gesundheitswesen immer weiter in Richtung eines Wert-basierten Erstattungssystems bewegt, wird es sich hierbei um eine revolutionäres Tool handeln.

Öffentliche Gesundheitspflege ist die Wissenschaft und Kunst, Krankheiten und Beeinträchtigungen vorzubeugen, die Lebenserwartung zu verlängern und das physische und geistige Wohlergehens mithilfe der Gemeinde zu fördern. Der Fokus liegt dabei auf der Rehabilitation und der Weiterentwicklung der Gesellschaft, die sicherstellt, dass jedes Mitglied einen angemessenen Lebensstandard zur Aufrechterhaltung der Gesundheit erhält.

„Öffentliche Gesundheitspflege ist die Wissenschaft und die Kunst, Krankheiten vorzubeugen." - Jayson Lux, Mitgründer

Gesundheitssituationsanalysen (ASIS) sind analytisch-synthetische Prozesse, die verschiedene Arten der Analysen abdecken. Sie ermöglichen die Einstufung, Messung und Erklärung des Gesundheits-Krankheits-Profils einer Gesellschaft, inklusive der auftretenden gesundheitlichen Schäden und Probleme sowie deren Ursachen – egal ob diese dem Gesundheitssektor oder anderen Sektoren zuzuordnen sind. Eine ASIS erleichtert die Identifizierung von gesundheitlichen Bedürfnissen und Prioritäten, die Festlegung angemessener Massnahmen und Programme und die Evaluation ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit.

LigneSante bietet Medizinern sämtliche Vorteile eines modernen, benutzerfreundlichen Systems. Unsere Populationsgesundheitsanalysen werden ihnen ermöglichen, die Behandlungsergebnisse eines Patienten zu verbessern und gleichzeitig den Marktanteil von MyClinic weiter auszubauen. Insbesondere können Mediziner mithilfe der Analysen:

Informationen aus der elektronischen Gesundheitskarte und weiteren Quellen auswerten.

Daten aus Versicherungsfällen, dem Austausch von Gesundheitsinformationen (HIEs) und verschiedenen anderen Quellen integrieren, um sich einen umfassenderen Überblick über den Patienten zu verschaffen.

Durch Patientendaten aus verschiedenen Quellen wichtige Einblicke erhalten und sie in Aufzeichnungen umwandeln, auf deren Grundlage gehandelt werden kann und die die individuellen Bedürfnisse des Patienten berücksichtigen.

Informationen mithilfe eines Outreach-Tools sammeln, über das sie mit den Risikopatienten in Kontakt treten und ihnen helfen können, ihre Wahrscheinlichkeit, an einer chronischen Erkrankung zu erkranken und Pflege zu benötigen, zu senken.

Das Krankheitsmanagement z.B. durch das Erkennen, Überwachen, Dokumentieren und Verwalten chronischer Krankheiten von Patienten verbessern.

Durch den Abbruch fehlgeschlagener Pflegeprogramme Zeit und Geld sparen.

Durch Qualitätsmassnahmen und die Nutzung von Belohnungen, die unter das Wert-basierte Zahlungssystem fallen, den Umsatz verbessern.

Präventive Dienstleistungen anbieten, um so den Umsatz zu steigern und Patienten in der Patientenpopulation Erinnerungen senden, sich die nötige Pflege zu verschaffen.

LigneSante kann 90 Tage getestet werden. Weitere Informationen finden Sie auf https://lignesante.com/

Über LigneSante: Wir sind eine globale Community im Bereich der integrativen Medizin, die Gesundheitsexperten den Austausch von Meinungen, Ideen und Erfahrungen sowie das Verweisen von Patienten erleichtert. Und das zum Wohle der Bevölkerung.

