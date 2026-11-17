LightWave Acquisition A stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LightWave Acquisition A 0.070 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.ch