LightWave Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LightWave Acquisition A lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LightWave Acquisition A -0.010 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.ch