LightWave Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LightWave Acquisition A lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.010 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch