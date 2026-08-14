Lightstone Value Plus REIT IV verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lightstone Value Plus REIT IV lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 8.5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch