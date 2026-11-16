Lightstone Value Plus REIT IV legte Quartalsergebnis vor

Lightstone Value Plus REIT IV stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.97 Prozent auf 8.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch