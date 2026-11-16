Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.180 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V 12.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch