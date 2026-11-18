Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust III hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch