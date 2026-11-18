Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust II hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust II im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch