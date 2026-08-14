Lightstone Value Plus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lightstone Value Plus hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lightstone Value Plus in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.5 Millionen USD im Vergleich zu 17.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch