Lightstone Value Plus gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lightstone Value Plus präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 16.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch