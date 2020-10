Lightspeed annonce sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2021

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), fournisseur de premier plan de logiciels de commerce, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021 avant l'ouverture des marchés le jeudi 5 novembre 2020. La direction présentera une conférence téléphonique et une diffusion Web afin de discuter des résultats financiers de la Société à 7h30 (HE) le jeudi 5 novembre 2020.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre 2021 de Lightspeed

Date: jeudi le 5 novembre 2020

Heure: 7h30 heure de l'Est

Conférence en direct: http://www.directeventreg.com/registration/event/4437375

En rediffusion: (855) 859-2056 (sans frais Canada/US) ou (404) 537-3406 (International) code 4437375

(La rediffusion sera accessible environ deux heures après la fin de la conférence téléphonique en direct et jusqu'à 23 h 59 (HE) le 12 novembre 2020.)

Webémission: https://investors.lightspeedhq.com

Les investisseurs et participants peuvent s'enregistrer en avance de la conférence téléphonique au http://www.directeventreg.com/registration/event/4437375. Une fois enregistré, ils recevront des instructions pour se joindre à la conférence téléphonique, y compris le numéro à composer, un code d'accès unique et un identifiant. Les participants enregistrés seront admis à la conférence téléphonique lorsqu'ils auront composé le numéro, leur code d'accès unique et leur identifiant.

À Propos De Lightspeed POS Inc.

Présente dans plus d'une centaine de pays, Lightspeed (NYSE et TSX : LSPD) propose des plateformes sophistiquées de commerce omnicanales infonuagiques aux petites et moyennes entreprises. Avec ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables, Lightspeed offre des solutions globales qui sont source d'innovation et de transformation numérique dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et du golf. Sa gamme de produits permet aux PME d'effectuer des ventes omnicanales, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et - en bout de ligne - d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants que fréquentent les consommateurs de partout dans le monde. Lightspeed possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour plus de renseignements : www.lightspeedhq.com

