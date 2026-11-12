Lightpath Technologies A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lightpath Technologies A veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 20.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 37.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch