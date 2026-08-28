LightInTheBox gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LightInTheBox hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 56.9 Millionen USD, gegenüber 59.1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch