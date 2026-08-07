Lightbridge hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lightbridge lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch