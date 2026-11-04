Lightbridge gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lightbridge äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lightbridge ein EPS von -0.160 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch