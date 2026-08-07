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07.08.2026 06:37:00
Light Wonder stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Light Wonder lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.16 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.73 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.17 Milliarden AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.26 Milliarden AUD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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