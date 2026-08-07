LIG Nex1 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LIG Nex1 hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3754.55 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 4815.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1’110.10 Milliarden KRW – ein Plus von 17.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LIG Nex1 945.35 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch