LIG Nex1: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LIG Nex1 präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 209.09 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2715.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.11 Prozent auf 1’071.30 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’049.20 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch