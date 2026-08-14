Liftoff Mobile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liftoff Mobile hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Liftoff Mobile vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Liftoff Mobile in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219.5 Millionen USD im Vergleich zu 162.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch