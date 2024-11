Lifeway-Aktie mit Gewinnen: Danone erhöht Angebot für Lifeway Foods

Zuvor hatte der US-Hersteller von probiotischen Lebensmitteln, Lifeway Foods , das vorherige Angebot von Danone abgelehnt.

Lifeway teilte am Freitag mit, Danone habe angeboten, alle ausstehenden Lifeway-Aktien für 27 Dollar pro Stück oder etwa 307 Millionen Dollar insgesamt zu kaufen. Der französische Lebensmittelriese kontrolliert derzeit etwa 23 Prozent der ausstehenden Stammaktien von Lifeway. Dessen Vorstand will mit externen Beratern den überarbeiteten Vorschlag nun prüfen und bewerten, so das Unternehmen. Die Lifeway-Aktie stieg im nachbörslichen Handel um 2,9 Prozent auf 24,24 Dollar.

Ein erstes Danone-Angebot von etwa 25 Dollar pro Aktie vom September hatte der Lifeway-Vorstand als zu niedrig abgelehnt.

DJG/DJN/rio Dow Jones Newswires