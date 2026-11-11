Lifevantage legte Quartalsergebnis vor

Lifevantage präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.170 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21.95 Prozent auf 37.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch